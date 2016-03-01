Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений — МИД

Российская Федерация не выполнила ни одно из обязательств в рамках Минских соглашений для прекращения войны на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Россия и контролируемые ею боевики продолжают военные провокации, в том числе с применением оружия, которое должно быть отведено под контролем и мониторингом ОБСЕ: реактивные системы залпового огня, самоходная артиллерия, минометы калибра 82 и 120 миллиметров", — подчеркнули в МИД.

Украинские дипломаты также отметили, что войска РФ по-прежнему беспрепятственно пересекают неконтролируемые участки границы на Донбассе, осуществляют ротацию и поставки.

"До сих пор СММ ОБСЕ не имеет полного, безопасного и беспрепятственного доступа к территориям, контролируемым Россией и пророссийскими террористами", — отмечается в заявлении.

Кроме того, отсутствуют положительные изменения и в вопросе доступа миссии ОБСЕ к границе с РФ и установлению зоны безопасности, как это предусмотрено минскими договоренностями, для прекращения и предотвращения поставок оружия и войск в Украину.

Также Москва и ее марионетки препятствуют освобождению более 130 украинских заложников, удерживая их в нечеловеческих условиях, подвергая пыткам и угрожая смертной казнью в соответствии с уголовным кодексом несуществующей страны — СССР.

"Россия продолжает политические преследования граждан Украины и отказывается освободить украинских политзаключенных Савченко, Сенцова, Кольченко и других, незаконно находящихся в России", — добавили в МИД.

"В свою очередь, Украина последовательно выполняет взятые на себя обязательства безопасности, политического, гуманитарного и социально-экономического характера, а именно: прекратила ведение огня, обеспечила полный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, представила свое видение модальностей проведения местных выборов на территории ОРДЛО соответственно в Минских соглашений международных стандартов и украинского законодательства; осуществила важные шаги в направлении политического урегулирования, приняв в первом чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины.

Правительство Украины продолжает поставлять природный газ и электроэнергию на подконтрольные боевикам территории, осуществлять выплату пенсий и других социальных выплат украинским гражданам на оккупированной территории Донбасса. Находясь под постоянными обстрелами, украинские специалисты восстанавливают инфраструктуру, повреждены газо- и водопроводы, линии электропередач с целью обеспечения потребностей гражданского населения", — говорится в заявлении.

В МИД также напомнимли, что 20 февраля 2014 Российская Федерация начала вооруженную агрессию против Украины, оккупировав Автономную Республику Крым и город Севастополь. Сегодня эта агрессия продолжается на Донбассе.

С момента начала агрессии России в Украине погибли более 2600 украинских военнослужащих и более 9000 получили ранения.

Напомним, ранее а МИДе рассказали об отношении РФ к минским соглашениям и о миссии ОБСЕ на Донбассе.