Боевики сжимают ударные кулаки у Бахмута и Попасной: гонят бронетехнику и пехоту

Боевики доукомплектовывают боевой техникой и личным составом подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады "1-го АК ДНР" в районе Дебальцево (Углегорск—Калиновка), откуда открывается прямая дорога на контролируемый силами АТО Бахмут.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, со стороны Енакиево за сутки в эти подразделения прибыло порядка 10 бронемашин (в основном БТР-80) и не менее 10 единиц автотранспорта с живой силой. На ж/д станции Дебальцево выставлена охрана возле путей, на которых находится 4 вагона с боеприпасами и 2 платформы с затентованной гусеничной техникой, прибывшими из РФ.

Кроме того, продолжается перегруппировка подразделений из состава Стахановской группировки боевиков на Луганщине. Одновременно усиливается Первомайская тактическая группа террористов: по направлению к Первомайску идет переброска бронетехники (за сутки — до 10 бронемашин, в основном МТ-ЛБ и 2 БМП-1), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, вчера глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что боевики намерены захватить село Молодежное Попаснянского района, расположенное в "серой зоне" в нескольких километрах от Первомайска.