В Европе считают, что Рада делает недостаточно для внедрения реформ — нардеп

Европейские коллеги посчитали, что украинский парламент принимает даже не каждый десятый законопроект.

Об этом заявил нардеп фракции "Народный фронт", председатель украинской части Парламентского комитета ассоциации Украина—ЕС Остап Семерак во вторник, находясь в Брюсселе на "Украинской неделе" в Европарламенте.

Он напомнил, что накануне руководитель миссии Европарламента по реформированию Верховной Рады Пэт Кокс, представляя отчет миссии, поставил неудовлетворительную оценку работе в парламентских комитетах. Ссылаясь на заявление Кокса, нардеп отметил, что европарламентарии "указывают на низкую дисциплину украинских депутатов в работе в комитетах".

Представитель "Народного фронта" заявил, что только 7% законопроектов принимаются Радой. По его убеждению, это приводит к фактическому срыву коалиционного соглашения, а также к торможению деятельности Кабмина, который не может проводить реформы без соответствующей законодательной базы.

В то же время Семерак отметил, что исследования общественной сети "Опора" показали: наиболее дисциплинированной фракцией Рады текущего созыва является "Народный фронт".

"Наименее продуктивным, согласно исследованию, является Комитет по информатизации и связи во главе с нардепом от "Самопомочі"Данченко, Комитет транспорта во главе с нардепом от БПП Дубневичем, Комитет по здравоохранению во главе с нардепом от БПП Богомолец, Комитет по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений во главе с нардепом от "Батьківщини" Немырей", — добавил он.

"Анализируя эту информацию, можно сделать вывод, что представители фракций, которые подписались под коалиционным соглашением, не смогли наладить работу в комитетах. В таких условиях нарекания в адрес правительства за низкий темп реформ абсолютно беспочвенны. Поэтому руководству Верховной Рады стоило найти механизмы для повышения дисциплины в вопросе рассмотрения и принятия законопроектов ", — резюмировал Семерак.