Порошенко подписал еще один закон из "безвизового пакета"

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите", который входит в так называемый"безвизовый пакет".

Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства.

Согласно закону, удостоверение беженца оформляется и выдается в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения о признании иностранца или лица без гражданства беженцем в Украине.

Кроме того, закон предоставляет полномочия Государственной миграционной службе Украины, в случае выявления описок в решениях о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, принятых в том числе до вступления в силу настоящего закона, принимать решение о внесении поправок в указанных решений.

Это позволит обеспечить права лиц, признанных беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите в Украине, при предоставлении соответствующих подтверждающих документов или логической письменного аргументации, на документирование с правильными учредительными данными.

Как известно, Верховная Рада проголосовала за этот документ 4 февраля.