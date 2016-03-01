Дело "азовца" Краснова: СБУ обнародовала разговор с "российским куратором"

Задержанный глава гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов якобы общался со своим "российским куратором".

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на выложенную СБУ в Сеть аудиозапись.

Агентство уточнило, что в ходе одного из разговоров речь шла о встрече "азовца" в Киеве с обезвреженной в апреле 2014 года россиянкой Коледой М.В, работавшей на спецслужбы России.

"Голос, подписанный как "гражданин РФ" расспрашивал, с какого телефона собеседник общался с ней, ведь "девочку взяли", — отметили журналисты.

По их данным, в ходе разговора голос мужчины, указанного как Краснов, утверждает, что он "в основном ей все передавал".

Между тем в СБУ отреагировали на сообщения о побоях Краснова, в частности, руководитель Аппарата главы ведомства Александр Ткачук в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что того жестко задерживали.

"Мы об этом вчера говорили открыто, что, действительно, во время задержания к господину Краснова оперативники были вынуждены применить силу, потому что он сопротивлялся", — подчеркнул чиновник.

По его словам, "задержание происходило в лесу, между 1:00 и 2:00 ночи". "Человек начинает бежать вместо того, чтобы остановиться и выполнить законные требования правоохранителей", — добавил собеседник журналистов.

Напомним, 1 марта в Шевченковском суде Киева рассматривают меру пресечения Станиславу Краснову и его девушке Оксане Шелест, их обоих уже доставили в суд. Узнать больше о деле "азовца" можно здесь.

Аудио: Служба безпеки України