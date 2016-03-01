Американский генерал требует предоставить Украине все виды военной помощи США

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав выступил за предоставление Украине всех видов американской военной помощи, включая так летальное вооружение.

На слушаниях в Конгрессе он заявил, что представил военному и политическому руководству США свои личные рекомендации по этому поводу, сообщает ТАСС.

"Решение на этот счет принимается на основе изучения потребностей Украины и в соответствии с ее запросами, — напомнил военачальник. — Я представил свои рекомендации относительно как нелетальной, так и летальной помощи".

Под "летальной военной помощью" подразумеваются боевые системы вооружений, использующиеся для уничтожения живой силы и военной техники противника.

Напомним, ранее Бридлав заявил, что США постепенно наращивают военное присутствие в Европе в связи с вызовами в регионе, возникшими из-за агрессии Российской Федерации.