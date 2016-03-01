В Черкассах полицейские присягнули на верность народу Украины: опубликованы фото и видео

Мероприятие состоялось на площади им. Богдана Хмельницкого.
Об этом сообщил в Секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области.
В то же время глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook уточнил, что вечером они впервые будут патрулировать улицы населенного пункта.
"Сегодня в пятнадцатом городе Украины заступит на дежурство 21 экипаж патрульной полиции", — отметил чиновник.
По данным полиции, правоохранители приняли присягу на площади им. Богдана Хмельницкого, право торжественно зачитать ее текст оказали начальнику Управления патрульной полиции города Черкассы майору полиции Вадиму Лисничуку.
"Вместе с ним 256 черкасских патрульных полицейских произнесли слова присяги. 36 — женщин, 231 полицейский имеет высшее образование, 21 полицейский имеет статус участника боевых действий", — добавили в ведомстве.
Напомним, в начале февраля торжественная церемония присяги новых патрульных полицейских состоялась в Херсоне. Узнать больше о мероприятии, а также посмотреть фото и видео можно здесь.
Фото: npu.gov.ua, видео: Den Umvs