Краснов о видео СБУ с "российским куратором": это 100% фейк

2 марта 2016, 13:12

Краснов отметил, что его задержание может быть обусловлено многими факторами.

Краснов в суде, иллюстрация

Председатель гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов заявляет, что у следствия нет никаких доказательств, а опубликованное СБУ видео о его якобы разговоре с российским куратором "это 100% фейк".

Об этом Краснов заявил сегодня на пресс-конференции, пишет УНИАН.

"Никаких доказательств на данный момент у следствия, конечно, нет", — заявил Краснов.

При этом он отметил, что его задержание может быть обусловлено многими факторами.

В частности, он отметил, что его могли задержать за участие в акции блокады Крыма, которая, по его словам, была самой активной деятельностью.

"Возможно, это месть еще за какие-то старые конфликты с СБУшникам в Крыму, потому что я всегда в Крыму занимал принципиально проукраинскую позицию. Эта группа СБУшников, когда они меня пытали, они так и говорили, когда меня били — это тебе за Севастополь, это тебе за Крым, то есть там были СБУшники, которые перевелись из Крыма сюда. Большинство их коллег стали ФСБшникам, а эти почему-то... Перевелись в Киев в Главное управление", — сказал Краснов.

Говоря об опубликованном Службой безопасности видео, где якобы Краснов разговаривал с "российским куратором", председатель гражданского корпуса "Азов-Крым" отметил, что лично этого видео не видел, но, по его утверждению, "это 100% фейк".

"Такой же, как и во время Майдана. Еще за пару недель до победы Майдана именно эти СБУшники смонтировали также фейк, они его назвали "современные палачи Украины", где я и Александр Костенко, что якобы мы там пытали каких-то сотрудников "Беркута", хотя такого факта никогда не было, это был просто монтаж из телефонных разговоров", — подчеркнул Краснов.

Напомним, ранее сотрудники СБУ задержали Краснова вместе с его подругой. Руководителя гражданского корпуса "Азов—Крым" подозревают в незаконном хранении оружия.

Сразу после задержания Краснова под стены здания СБУ в Киеве вышли активисты гражданского корпуса "Азов", которые зажгли файеры и требовали объяснений от правоохранителей, скандируя "Станислав, мы с тобой".

15 февраля прокуратура Киева сообщала о задержании и обыски в местах проживания членов "добровольческого корпуса так называемого" батальона "Крым", которым командует Краснов. По данным прокуратуры, у них изъяли более двух десятков стволов боевой и травматического оружия, а также боеприпасы и наркотики. В самом батальоне эту информацию отрицали, отметив, что батальон с лета 2014 года находится в рядах ВСУ.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что  Краснов готовил убийство одного из активистов гражданской блокады Крыма.

Добавим, что Шевченковский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения председателю гражданского корпуса "Азов-Крым" Станиславу Краснову 2 марта на 14:30.

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