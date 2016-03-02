В Европе призвали все реформаторские силы Украины найти понимание — нардеп

Парламентский комитет ассоциации между Украиной и Европейским Союзом призвал все реформаторские силы Украины найти понимание, сосредоточить усилия на поиске выхода из политической ситуации, и продолжить реформирование страны.

Об этом говорится в совместном коммюнике Бюро ПКА Украина — ЕС, обнародованном в Брюсселе 2 марта по завершениИ заседания под совместным председательством Андрея Пленковича со стороны Европарламента и Остапа Семерака со стороны Верховной Рады.

Как сообщил председатель украинской части Парламентского комитета ассоциации Украина — ЕС, народный депутат фракции "Народный фронт" Остап Семерак, встреча Бюро состоялась в рамках "Украинской недели" в Европейском парламенте, что является "беспрецедентным мероприятием, которое свидетельствует о поддержке Европарламентом Верховной Рады на ее модернизационном пути, а также на фоне второй годовщины Революции Достоинства".

Члены Бюро отметили, что сегодня на украинскую власть возлагается историческая задача всеобъемлющего реформирования страны, которое соответствует высоким ожиданиям ее граждан.

"Это включает в себя, прежде всего, искоренение коррупции, деолигархизацию общества и реформирование системы судопроизводства", — говорится в заявлении.

Кроме того, авторы коммюнике приветствуют процесс продолжающегося реформирования Украины, а также имплементации Соглашения об ассоциации, несмотря на сложную ситуацию безопасности, вызванную российской агрессией.

"Чтобы продолжать осуществление системных реформ, Украине нужно эффективное правительство, которое бы опиралось на стабильное большинство. Именно поэтому мы призываем все реформаторские силы Украины найти понимание и сосредоточить усилия на поиске выхода из политической ситуации", — отметили они.

Члены ПКА так же подтвердили свою "однозначную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ" и призвали Российскую Федерацию "прекратить оккупацию Крыма и агрессию на Востоке Украины".

"Мы считаем, что Минские договоренности открывают путь к началу мирного реинтеграции временно оккупированных территорий, поэтому призываем Российскую Федерацию выполнить еще не выполненные ею обязательства в рамках Минских договоренностей. Напомним, что ограничительные меры, введенные Европейским Союзом в отношении России, должны оставаться в силе до тех пор, пока дух и буква Минских договоренностей не будут в полной мере реализованы", — заявили члены парламентского комитета.

В то же время они "с сожалением констатировали ухудшение безопасности и гуманитарной ситуации, в связи с российской агрессией в Донбассе", и выразили "глубокую обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму", а также отметили свою готовность способствовать максимальной огласке этих ситуаций.

фото: nfront.org.ua