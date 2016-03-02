Гройсман назвал условия получения безвизового режима для Украины

2 марта 2016, 14:17

Гройсман заверил, что "безвизовый режим будет и на этом не стоит спекулировать.

Владимир Гройсман

Украина получит безвизовый режим в 2016 году, но нужно сделать еще два шага. Рада должна быстро поправит все штрихи для этого

Об этом заявил спикер парламента Владимир Гройсман в эфире студии "112 Украина".

"Осталось два решения. Это поправка к закону о декларировании, и вчера и сегодня ведутся консультации европейских экспертов и наших, я думаю, что мы выйдем на решение. По крайней мере, мои коллеги народные депутаты, председатели фракций, подтвердили готовность голосовать эти изменения. И вторая позиция — это НАПК, и здесь его должно сформировать правительство, поэтому очень быстро надо двигаться в этом вопросе.

Меня заверили во всех встречах, встреч было достаточно много и все на высоком уровне, что безвизовый режим будет, и я хотел бы сейчас отбросить все спекуляции на эту тему, относительно общего рассмотрения вопросов с Грузией или отдельно, это не имеет значения. Имеет значение единственное, что в 2016 году безвизовый режим будет, мне говорили сегодня и в Еврокомиссии, и в ЕП, есть полное понимание", — заявил Гройсман.

"Я хотел бы сказать, что мы очень долго занимаемся вопросом безвизового режима. Может нужно было уже с этим вопросом завершить, но остались еще последние такие штрихи. Это техническая работа, и мы уже сегодня проанализировали те решения, которые были приняты. Фактически, они исправляют ошибки как прошлого парламента, так и нашего парламента, где были приняты несовершенны решения. Эксперты определились, что нужно поправить, и я думаю, что это можно будет сделать абсолютно быстро для того, чтобы безвизовый план был выполнен", — отметил спикер.

Также Гройсман привел пример, что именно не совершенно в украинском законодательстве.

"Например, я вам приведу пример, чтобы было понимание. Если, например, у вас есть ваша сестра или родной брат, который живет отдельно от вас, в другой стране или в другом городе и вы не общаетесь, то вы должны как чиновник задекларировать не только свое имущество, а вы должны задекларировать и его имущество. Но если вы его задекларируете, например, не очень тщательно, и хотя бы в чем-то ошибетесь, сразу получите два года тюрьмы.

Речь идет о том, что нужно сделать такую систему, чтобы тот, кто уклоняется от декларирования собственного имущества, даже если оно записано на другого, должен нести уголовную ответственность. Это напоминало советский подход, когда всех надо повесить, а потом с каждым расправляться с этими нормами", — пояснил он.

Сегодня стало известно, что предоставление Украине и Грузии безвизового режима будет рассматриваться по отдельности.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что судьба отмены визового режима ЕС и Украиной зависят от Верховной Рады, а не от Еврокомиссии. 

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