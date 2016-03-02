Посол Польши раскрыл, когда отменят визовый режим между Украиной и ЕС

Не позднее начала 2017 года произойдет практическая отмена визового режима Украины и Европейского Союза.

Об этом заявил посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин, передает УНИАН.

"Я убежден, что в 2016 году мы услышим окончательное положительное решение. А сколько будет происходить введение решения в жизнь уже практически, сказать трудно. Но я надеюсь, что в 2016 году мы услышим решение и не позднее начала 2017 года будем практически это реализовывать", — сказал Литвин.

Он подчеркнул, что сейчас "сценарий уже известен" и нет необходимости ожидать новых препятствий.

"Мы в Польше всегда подчеркиваем, что нам нужна открытая граница и нужно ввести безвизовый режим с Украиной. Мы знаем очень хорошо, что здесь никаких угроз нет, и это с пользой для обеих сторон — и для европейской, и для украинской", — подчеркнул посол.

Вместе с тем посол отметил, что отмена коснется только туристических шенгенских виз. "А все остальные визы, связанные с разрешением работать, с культурным или деловым обменом, остаются", — отметил Литвин.

Кроме того, посол отметил, что в то же время режим получения украинцами национальных польских виз уже максимально либерализован.

"Все, что касается национальных виз, то здесь упрощено так, что трудно найти возможность дальше что-то упрощать. Напомню, что эти визы бесплатные", — сказал посол.

Напомним, ранее глава фракции БПП Юрий Луценко заявил, что Украина может не получить безвизовый режим с Евросоюзом.