После Минских соглашений Украина потеряла более 400 военных — Пентагон

В США наблюдают "значительное" усиление столкновений на востоке Украины. В результате боевых действий за год после вступления в силу Минских соглашений о прекращении огня, погибли более 400 украинских военнослужащих, и важную роль в этом насилии играет Россия.

Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер, в ведении которого находятся вопросы, связанные с Украиной, Россией и Евразией, в интервью "Голосу Америки"

"Несмотря на прошлогоднее соглашение о прекращении огня, вооруженные силы Украины потеряли не менее 430 человек в столкновениях с сепаратистами. Россия поддерживает командные и управленческие связи с сепаратистами в Восточной Украине", — заявил Карпентер.

Россия поставляет на украинский Донбасс тяжелое вооружение, одновременно занимаясь обучением и управлением сепаратистами с помощью "силы, которая присутствует в Восточной Украине".

"Это проблема, которая поощряется Россией", — сказал представитель Пентагона.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что с начала военной агрессии России против Украины погибли 9 тысяч человек и еще более 20 тысяч получили ранения.

Также стоит отметить, что главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав выступил за предоставление Украине всех видов американской военной помощи, включая так летальное вооружение.