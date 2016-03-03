Подробности мощного взрыва в Донецке: детонировали снаряды "Града", боевики считают потери

Стали известны первые подробности мощного взрыва в Донецке, ударная волна от которого ощущалась в городе, соседних Авдеевке, Ясиноватой и даже Горловке.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Кольцевой дороги севернее железнодорожной станции Кальмиус, расположенной между Донецком и Макеевкой, произошел подрыв боеприпасов к РСЗО БМ-21 "Град", перевозившихся террористами на автотранспорте.

Отмечается гибель личного состава боевиков, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, днем ранее силы АТО отразили ожесточенную атаку боевиков в районе Ясиноватской развязки.