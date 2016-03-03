У Ясиноватой боевики сжимают броневой кулак: собрали десятки БТРов и танков

Боевики никак не могут смириться с потерей "серой зоны" в контролируемой силами АТО Авдеевке, поэтому подтягивают в соседнюю Ясиноватую бронетехнику и пехоту.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, идет усиление передовых подразделений боевиков в районе Ясиноватой — в течение последних 2-х суток фиксировалась переброска сразу нескольких мелких пехотных групп с бронетехникой — всего в данном районе сосредоточилось до 20 единиц разнообразных бронемашин и не менее 7 танков.

За Пантелеймоновкой (поселок между Ясиноватой и Горловкой) опять фиксировалось артиллерийское подразделение боевиков на 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" (6 установок), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, днем ранее силы АТО отразили ожесточенную атаку боевиков в районе Ясиноватской развязки.