Эксперт о попытках оккупантов запретить Меджлис: крымских татар хотят запугать репрессиями

Оккупационные власти Крыма, стремясь через суд запретить деятельность Меджлиса, в первую очередь пытаются запугать крымских татар всеми доступными способами.

Об этом заместитель генерального директора — директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко рассказал в комментарии "Главреду".

"Это делается для того, чтобы подавить в них какую-либо волю и желание бороться за свои права и восстановление статуса Крыма как украинского. А также чтобы они отказались от своей давней цели — чтобы Крым стал национально-территориальной автономией крымских татар, но в составе Украины", — считает эксперт.

"Признание Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией (что пытаются сделать так называемые власти Крыма) открывает путь к репрессиям против крымских татар, независимо от того, что они делают, — просто за причастность к Меджлису. Тем самым оккупационные власти попытаются часть крымскотатарского народа оттолкнуть от этой организации вообще, тем самым уменьшив ее роль и влияние среди крымскотатарского населения", — говорит политолог.

"При этом решается и вторая часть задачи, которую ставят перед собой "крымские власти" — не только запугать крымских татар, но и лишить их руководства, организации и т.д. Вполне возможно, что будут созданы альтернативные организации, которые будут пытаться возглавлять более лояльные к действующей власти полуострова крымскотатарские деятели", — считает директор политико-правовых программ Центра Разумкова.

"В данной ситуации необходимо задействовать все международно-правовые механизмы, которые только существуют, в частности, механизмы ООН, поскольку, по сути, происходящее сейчас в Крыму — это репрессии против коренного народа полуострова. Наши внешнеполитические ведомства и Министерство юстиции должны использовать все возможности для оказания международно-правового давления на "власти" Крыма. Поскольку любые другие государственные способы влияния весьма ограничены. Однако вполне конкретных действий в ответ можно ожидать от общественности, в частности, от крымских татар, проживающих на территории Украины (например, таких как блокада)", — подытожил Юрий Якименко.

Напомним, по мнению журналиста Виталий Портникова, после уничтожения Меджлиса Крым окончательно превратится в территорию бандитского беспредела.