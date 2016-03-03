Фронтовая хроника: потери среди наших воинов и обстрел из "Града" силовиков, карта зоны АТО

Сегодня утром, 3 марта, в зоне АТО противник грубо нарушил Минские договоренности на Донецком направлении, открыв по нашим позициям огонь из РСЗО "Град".

Об этом сообщил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его информации, стрельба велась одновременно из двух установок. Всего было выпущено более 20 реактивных снарядов. Жертв и разрушений нет.

Также на Донецком направлении наиболее сложная ситуация сегодня сложилась в районе Донецкого аэропорта.

"В ходе вражеских обстрелов в Песках был ранен 1 украинский воин. Также эпизодические провокации противника зафиксированы на других участках фронта — в Луганском, Зайцево, Верхнеторецком т.п.", —говорится в сообщении.

На Луганском направлении обстрелов украинских позиций вчера не было. Но вражеский снайпер убил украинского военнослужащего, патрулировавшего территорию вдоль Северского Донца в Станично-Луганском районе.

На Мариупольском направлении обстановка несколько обострилась. Вражеские обстрелы зафиксированы по всему фронту.

"Противник активно применяет минометы, зенитные установки ЗУ-23-2, а также бронетехнику. Силы АТО вынуждены регулярно открывать ответный огонь с целью пресечения провокаций оккупантов. Горячее всего вчера было в Марьинке, в районе Докучаевска, и на линии фронта Талаковка – Широкино", — отметил Мотузяник.

По данным штаба, всего за минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 1 — ранен.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что наши воины дали достойный ответ под Новотроицким: враг отступил.