Попытка запретить Меджлис в Крыму: запугивание крымских татар или путь к гетто?

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 3 марта начался судебный процесс, инициированный российским "прокурором" Крыма Натальей Поклонской, которая требует запретить Меджлис крымскотатарского народа и признать его экстремистским. В самом Меджлисе заявили, что поданное в суд обращение Поклонской содержит массу юридических нестыковок и является политически мотивированным.

Такое преследование представительского органа крымских татар уже осудила Международная федерация по правам человека (FIDH) и Украинский Хельсинский союз по правам человека.

"Решение о квалификации Меджлиса как экстремистской организации может повлечь за собой уголовное преследование не только крымских татар, которые участвуют в его работе, но и всех сторонников Меджлиса в целом", — говорится в заявлении международной организации.

Опрошенные "Главредом" эксперты рассказали, какие последствия будет иметь запрещение Меджлиса для крымских татар полуострова, если суд вынесет соответствующее решение, насколько пагубно это отразится на соблюдении прав человека в Крыму, какие цели при этом преследует российская власть, а также что в данной ситуации может и должна делать Украина и международное сообщество.

Заместитель генерального директора — директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко:

Оккупационные власти Крыма, стремясь через суд запретить деятельность Меджлиса, в первую очередь, пытаются запугать крымских татар всеми доступными способами. Это делается для того, чтобы подавить в них какую-либо волю и желание бороться за свои права и восстановление статуса Крыма как украинского. А также чтобы они отказались от своей давней цели — чтобы Крым стал национально-территориальной автономией крымских татар, но в составе Украины.

Такое признание Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией (что пытаются сделать так называемые власти Крыма) открывает путь к репрессиям против крымских татар, независимо от того, что они делают, — просто за причастность к Меджлису. Тем самым оккупационные власти попытаются часть крымскотатарского народа оттолкнуть от этой организации вообще, тем самым уменьшив ее роль и влияние среди крымскотатарского населения.

При этом решается и вторая часть задачи, которую ставят перед собой "крымские власти" — не только запугать крымских татар, но и лишить их руководства, организации и т.д. Вполне возможно, что будут созданы альтернативные организации, которые будут пытаться возглавлять более лояльные к действующей власти полуострова крымскотатарские деятели.

В данной ситуации необходимо задействовать все международно-правовые механизмы, которые только существуют, в частности, механизмы ООН, поскольку, по сути, происходящее сейчас в Крыму — это репрессии против коренного народа полуострова. Наши внешнеполитические ведомства и Министерство юстиции должны использовать все возможности для оказания международно-правового давления на "власти" Крыма. Поскольку любые другие государственные способы влияния весьма ограничены. Однако вполне конкретных действий в ответ можно ожидать от общественности, в частности, от крымских татар, проживающих на территории Украины (например, таких как блокада).

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко:

Такими действиями в Крыму формируется политический апартеид, то есть произойдет разделение на группу граждан, которые участвовали в отрыве полуострова от Украины и поддерживали его, и будет группа граждан, которые не принимали в этом участия. Вторая группа — это в основном крымские татары, и их сделают "второсортными". Это будет отражаться на их правах и безопасности, на их бизнесе и детях. Таким образом, формируется ни что иное, как два сорта граждан Крыма: "первосортные" — те, которые участвовали вместе с Россией в отчуждении Крыма от Украины, и "второсортные" — это крымские татары. Это очень плохо. Такая же ситуация была в Южной Африке в 50-х годах, но вместо татар там были негры. В любом случае, эти действия по отношению к Меджлису — это повод для введения новых санкций против России со стороны международного сообщества.

Какую судьбу готовит оккупационная власть так называемым "второсортным гражданам"? Ограничение передвижения, запрет на выезд, массовые аресты и т.д. — так поступают с любыми "второсортными".

Это очень плохо. Ведь понятно, что если крымское общество примет идею о "второсортности" крымских татар, то неизбежен конфликт, причем серьезный, между "первосортными" (или, как их называют, "ватой") и "второсортными" (крымскими татарами, которые, казалось бы, сделали все, чтобы не разругаться с Кремлем). Но, как видим, их умеренность вышла им боком.

Украине сейчас необходимо немедленно обращаться в ООН и требовать отреагировать на то, что Россия сначала захватила Крым, а теперь устанавливает там режим "двойного гражданства" — полноценного и неполноценного. Это очень опасно, такого в мире не было с 50-х годов. Это все — "вчерашний день". Не говорю уже о том, что это приведет к резкой криминализации крымскотатарского населения. Потому что "второй сорт" — это значит существование для них многочисленных запретов (начиная от крымскотатарских свадеб, крымскотатарских песен, крымскотатарских обычаев, заканчивая запретом выезда за границу и т.д.). Таким образом, в Крыму сформируется гетто, и крымские татары будут жить в нем.

Руководитель корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко:

В данной ситуации Украина должна разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Против России должны быть введены украинские санкции, в частности, в том, что касается транзита. Также должны быть запрещены полеты российской авиации над территорией Украины. Должны быть разорваны все финансовые взаимоотношения с РФ. России должны быть предъявлены претензии о репарациях и контрибуциях — о компенсации убытков, которые принесла и оккупация Крыма, и боевые действия на Донбассе. Также должны быть возбуждены уголовные дела по факту похищения крымских татар, граждан Украины на территории Крыма. Все эти дела должны быть зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований. До сих пор не понятно, почему не возбуждено уголовное дело по факту похищения сына Мустафы Джемилева; даже если там имела место уголовная деятельность, то это юрисдикция Украины. 2 марта стало известно о намерениях Российской Федерации требовать 23 лет заключения Надежды Савченко. Уже осуждены в России Сенцов и Кольченко, которые также являются гражданами Украины.

То есть необходимо в первую очередь говорить о том, что должно быть сделано Украиной в данной ситуации.

А что касается последствий для РФ, то известно, что на днях Обама продлил санкции против России, в том числе, и по факту аннексии Крыма. Украина же даже близко не подошла к тому уровню санкций, которые ввели Евросоюз и США против России по факту действий РФ в Украине.

Подчеркну, что не может быть запрета деятельности такого органа, как Меджлис, поскольку он может действовать на всей территории Украины. Если в Крыму деятельность Меджлиса будет запрещена, то для украинского законодательства это решение оккупационных властей будет иметь совершенно нулевое значение. Меджлис будет действовать, несмотря ни на что. Национально-культурная крымскотатарская автономия должна быть распространена на всю территорию Украины. Это должна быть экстерриториальная автономия, а не привязанная к какой-то земле, особенно сейчас, когда Крым оккупирован.