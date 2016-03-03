В штабе АТО назвали самое "горячее" направление на Донбассе

В четверг, 3 марта, в зоне АТО на Донбассе с четырех часов утра и до 18:00 вечера боевики 25 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центр штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что 20 из атак произошли на Донецком направлении, а остальные пять — на Мариупольском.

"Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли по позициям вблизи Песок, Троицкого, Новгородского, Опытного и Красногоровки", — отметили силовики.

По их данным, на Мариупольском направлении террористы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям в районе населенных пунктов Старогнатовка и Водяное.

"Продолжая пренебрегать Минскими соглашениями, боевики в 5:15 неприцельным огнем из РСЗО БМ-21 "Град" осуществили обстрел в направлении опорного пункта сил АТО возле Красногоровки", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.