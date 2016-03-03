Геращенко назвала количество людей, которые остаются в плену боевиков

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, нардеп Ирина Геращенко заявила, что в плену боевиков остаются 129 человек.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя освобождение журналистки Марии Варфоломеевой.

В то же время политик уточнила, что украинская сторона требует освобождения всех пленных.

"На предыдущих встречах в Минске я передала ОБСЕ и РФ письма от мам и жен заложников, их обращение с требованием немедленного освобождения ребят", — отметила народный избранник.

Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявлял, что власти Российской Федерации используют захваченных в плен террористами украинцев в качестве политических заложников.