Геращенко назвала количество людей, которые остаются в плену боевиков

Украинская сторона требует освобождения всех заложников, отметила нардеп.
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, нардеп Ирина Геращенко заявила, что в плену боевиков остаются 129 человек.
Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя освобождение журналистки Марии Варфоломеевой.
В то же время политик уточнила, что украинская сторона требует освобождения всех пленных.
"На предыдущих встречах в Минске я передала ОБСЕ и РФ письма от мам и жен заложников, их обращение с требованием немедленного освобождения ребят", — отметила народный избранник.
Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявлял, что власти Российской Федерации используют захваченных в плен террористами украинцев в качестве политических заложников.