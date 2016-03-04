У Докучаевска силы АТО отразили атаку боевиков: полсотки "штыков" штурмовали наши опорники

Боевики и российские военные продолжают нагнетать ситуацию на Донбассе, постоянно обстреливая позиции и атакуя сил АТО.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе южнее Донецка зафиксировано очередное боестолкновение. Так, южнее Новотроицкого Волновахского района опорные пункты украинских войск были атакованы пехотной группой противника (в общей сложности — приблизительно до 50 чел в составе 3-х подгрупп).

Из района центрального карьера (Докучаевск) данные группы выдвинулись вперёд, обойдя одной группой передовой НП сил АТО по флангу через посадку и попытавшись обстрелять другой опорный пункт из РПГ и автоматического стрелкового вооружения и пулемётов, а второй группой блокируя соседний опорный пункт.

После непродолжительного боестолкновения боевики отошли в сторону центрального карьера и старой колонии, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, неделей днями ранее силы АТО отразили атаку боевиков под Докучаевском и смогли занять господствующие над городом высоты.