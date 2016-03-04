Силовики дали боевикам по зубам под Мариуполем, горячо было и под Донецком: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО противник продолжает обстрелы наших позиций и днем и ночью. Провокации и прицельные обстрелы боевиков вчера продолжались по всей линии соприкосновения на Донецком и Мариупольском направлениях.

Об этом заявил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По сего словам, на Мариупольском направлении силы АТО открыли огонь и решительно пресекли провокацию боевиков.

На этом направлении зафиксировано 11 обстрелов наших позиций со стороны НВФ. Противник нарушал режим тишины по всему фронту. Дважды оккупанты применили 82-мм минометы. В ходе одного из вражеских обстрелов, силы АТО открыли огонь и решительно пресекли провокацию боевиков.

На Донецком направлении, всего за прошедшие сутки зафиксировано 46 обстрелов со стороны НВФ.

Кроме утреннего обстрела из "Градов" под Красногоровкой, противник также применил 82-мм минометы в районе Опытного. В целом провокации и прицельные обстрелы боевиков вчера продолжались по всей линии соприкосновения. Горячие точки — Светлодарская дуга, Горловская агломерация, Донецкий аэропорт. Противник открывает огонь, как в светлое, так и в темное время суток, но после захода солнца количество обстрелов и плотность огня резко возрастают.

На Луганском направлении вчера было спокойно.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 3 – получили ранения.

Ранее в штабе АТО отмечали, что обстановка на Донбассе остается неспокойной: боевики 57 раз обстреляли силы АТО