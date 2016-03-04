Кремль зачищает полевых командиров: в списках "Гиви" и "Моторола"

На временно оккупированной территории Донецкой области началась новая волна "зачистки" ненадежных командиров группировок боевиков ДНР.

Об этом рассказал замдиректора департамента Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает ЛІГА.net.

По его словам, в список попали бандформирования "отдельный штурмовой отряд "Спарта" (командир — Арсений Павлов, кличка "Моторола"), "отдельный разведывательный батальон "Сомали" (командир — Михаил Толстых, кличка "Гиви") и 11-го отдельного мотострелкового полка "Восток" (командир — Александр Ходаковский, бывший начальник донецкой "Альфы").

"Задействованные в зачистках подразделения сводного оперативного отряда ГРУ ГШ РФ и ФСБ РФ имеют прямые указания на физическое уничтожение лиц, которые пытаются оказывать сопротивление", — подчеркнул Скибицкий.

По его словам, в дальнейшем на должности ликвидированных командиров назначаются кадровые российские офицеры.

Напомни, на днях в Донецк в район расположения 5-й отдельной мотострелковой бригады 1 АК прибыло подразделение 24-й отдельной бригады спецназа ГРУ ГШ ВС РФ.