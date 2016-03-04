В Конгрессе США рассмотрят законопроект о поддержке украинских военных

Американский Конгресс планирует продолжать военную поддержку Украины в ее противостоянии агрессии РФ.

Об этом идет речь в сообщении посольства Украины в США.

Об этом шла речь во время брифинга в пятницу в Вашингтоне с участием представителей украинской и американской властей.

"Во время дискуссии (американские — ред.) конгрессмены заверили в поддержке Украины, в частности член Комитета по вопросам вооруженных сил Дункан Гантер проинформировал о состоянии рассмотрения законопроекта "О поддержке украинских военных", который он инициировал в Конгрессе", — отмечается в сообщении украинского диппредставительства.

Кроме того, как отметили в Посольстве Украины в США, посол Валерий Чалый призвал Соединенные Штаты расширить программы тренировок, а также предоставление Украине оборонительной военной техники.

Участники заседания также уделили особое внимание вопросу реагирования на информационные и кибер-угрозы.

Напомним, ранее сообщалось, что главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав выступил за предоставление Украине всех видов американской военной помощи, включая так летальное вооружение.