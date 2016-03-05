В штабе АТО рассказали подробности обстрела наших воинов под Авдеевкой

Спикер пресс-центра штаба АТО подтвердил, что боевики обстреляли позиции сил АТО возле Авдеевки Донецкой области.

Об этом Сергей Жмурко заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"С 12:40 начался обстрел опорного пункта ВСУ вблизи Авдеевки. Из миномета 82 калибра выпустили около 50 мин, применили минометы калибра 120 мм – 10 мин, а также тяжелую артиллерию – САУ и произвели 22 выстрела", — сказал он.

Наши воины открывали огонь в ответ из ручных пулеметов.

Самым опасным остается Донецкое направление. Мене сложная ситуация на Мариупольском и Луганском направлениях, отметил спикер.

Ранее в штабе отмечали, что за сутки боевики 50 раз обстреляли военных — Донецкое направление самое опасное

видео: 112 Украина