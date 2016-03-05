Бой под Мариуполем: волонтеры рассказали подробности гибели двух наших морских котиков

5 марта 2016, 19:25

Отряд попал в засаду, но дал боевикам жесткий ответ.

Украинские морские котики

Вчера, 4 марта, под Мариуполем погибли два украинских морских спецназовца из 73-го морского центра спецопераций.

Об этом известный волонтер Роман Синицын сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, бойцы попали в засаду и приняли бой. Противник применил стрелковое вооружение и ПТУРы. Еще несколько бойцов были контужены.

"У морпехов за прошлые сутки 3 — 300-х. Об этом нет никакой информации на странице ВМС ВС Украины. Даже упоминания нет", — возмущен волонтер.

"Зато сегодня Гайдук наградил грамотами и дипломами женщин-военнослужащих ВМС Украины. С песнями-танцами наградил, а че. Е**ный совок и лицемерие", — пишет Синицын.

По словам волонтера из Мариуполя Лилии Украинской, тела погибших бойцов удалось забрать. "На помощь пришла группа огневой поддержки, которая прикрывала выход. По ним боевики открыли огонь из ПТУРа. Несколько ребят были отброшены ударной волной. Сейчас с головной болью отдыхают в лагере. От госпитализации отказались, хотя у нескольких контузия. Ничего не просят. Благодаря слаженной работе удалось избежать больших потерь в тоже время из радиоперехвата стало известно, что наши спецназовцы в этом бою уничтожили около 30 боевиков", — рассказывает волонтер у себя в Facebook

 

Котики... Я всегда так называю морской спецназ 73 морского центра специального назначения.Они выполняют работу глубоко ...

Опубліковано Лилією Украинською 4 березень 2016 р.

Стало известно имя одного из погибших бойцов. Им оказался Юрий Горайский — активный волонтер Майдана, который одиннадцать месяцев проработал председателем Збаражской райгосадминистрации, а сразу после увольнения с должности отправился добровольцем на фронт, пишут "Патриоты Украины".

"Стрелок-регулировщик комендантского отделения комендантского взвода комендантской роты, солдат военной службы по контракту Горайский Юрий Владимирович был верен военной присяге, в бою за нашу Родину, проявив стойкость и мужество, погиб 4 марта 2016 года", — говорится в извещении о смерти.

"Вместе с Юрием погиб его побратим из Одессы. Оба были морскими пехотинцами. Сегодня еще предстоит вскрытие. После разрешения военного руководства поедем забирать тело", — сообщил действующий председатель Збаражской РГА Тернопольской области Анатолий Качка.

Родным героя уже сообщили о трагедии. Без сына остались родители, без отца — две дочери.

Как выяснил "Главред", вторым погибшим был 27-летний одессит Александр Хмеляров.

 

Страшный день. Только сейчас начинаю осознавать, что больше НИКОГДА не услышу  - "Да не вопрос, док" от Юры, и " Йоу, друже бобер" от Сани... НИКОГДА...

Опубліковано Oleg Sokołowski 5 березень 2016 р.

"Нам стало известно, что в гибели бойцов из 73-го центра руководство обвинило выполнявшего устный приказ командира группы — одного из самых опытных в части, добровольно вернувшемся после дембеля в строй. Человека, занявшего место погибшего командира и выведшего своих без потерь из Иловайска...", — пишет блогер Valkyrie Tereshkova на своей странице в Facebook.

"Господа моральные уроды в генеральских погонах! Не пора ли активистам и ведущим правозащитникам страны поднять вопрос об отказе командирами выполнять Ваши устные приказы?! Любой приказ должен быть с Вашей подписью.

Пора уже научиться нести ответственность за свою трусость и некомпетентность!!", — заявила Терешкова.

Напомним, спикер администрации Президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко рассказал, что на Мариупольском направлении произошло боестолкновение сил АТО с вражеской ДРГ, в результате которого были уничтожены до 30 наемников и погибли два наших военных. Однако он не рассказывал подробности боя.

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