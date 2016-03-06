Подробности вражеского обстрела под Авдеевкой: погибли два силовика, опубликована карта зоны АТО

На Донбассе за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибло двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНИАН.

"За минувшие сутки в результате боевых действий двое военнослужащих погибли. Это произошло вблизи Авдеевки в результате обстрела противника по нашей позиции с использованием минометов калибром 120 мм", — сказал он.

В то же время на Луганском направлении противник 5 раз нарушил режим тишины в Попаснянском районе. В частности, враг применил 82-мм минометы. Все обстрелы произошли во второй половине дня (с 13 до 20 часов), сообщает Мediarnbo.org.

На Донецком направлении обострилась обстановка южнее и восточнее Авдеевки, где в течение суток оккупанты выпустили по нашим позициям более 60 мин различных калибров. Также во Авдеевка враг вел огонь из 122-мм САУ "Гвоздика". В Зайцево НВФ также дважды применяли 82-мм минометы.

Кроме этого, обстрелы и вооруженные провокации оккупантов произошли и на других участках фронта — на Светлодарской дуге, в Майорске, в районе донецкого аэропорта. Всего за минувшие сутки произошло 37 вражеских обстрелов на Донецком направлении.

На Мариупольском направлении горячее вчера было в Марьинке, где оккупанты вели снайперский огонь по нашему контрольному пункту на автодороге Донецк — Запорожье. С целью сохранения жизни личного состава сил АТО и гражданских, пропуск граждан временно приостанавливался. По информации, которую сообщил сегодня на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, в Старогнатовке позиции украинских войск также обстреливал снайпер, а также БМП НВФ. Кроме этого, оккупанты нарушили режим тишины в Широкино. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 7 обстрелов позиций сил АТО со стороны НВФ.

Напомним, ранее сообщалось, что под Авдеевкой российские диверсанты открыли огонь по гражданским автомобилям.