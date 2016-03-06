Яценюк — участникам коалиции: забудьте про политические распри

Для реализации изменений в Украине нужна политическая и экономическая стабильность.

Об этом заявил премьер Арсений Яценюк, о чем "Главреду" сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

"Обращаюсь к участникам политического процесса: забудьте про политические распри и интриги. Я предлагаю участникам коалиции восстановить стабильность украинской проевропейской парламентской коалиции, дать возможность Правительству работать и отвечать перед украинским народом", — заявил Яценюк в "10 минутах" в воскресенье, 6 марта.

Он напомнил, что на прошлой неделе обращался к политическим оппонентам представить альтернативный план и альтернативную команду реализации изменений: "Это не было сделано".

Программа этого правительства, подчеркнул премьер — "создание новых рабочих мест, борьба с бедностью, экономический рост и продолжение тех реформ, которые мы начали два года назад".

"Если у кого-то есть лучшая программа, сильная команда и коалиция, которая готова это поддержать, — представьте ее народу Украины. А сейчас вся полнота ответственности лежит на нас", — подчеркнул Яценюк.

фото: kmu.gov.ua