У Порошенко рассказали, где на Донбассе боевики сосредоточили огонь: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", они сосредоточили огонь по позициям силовиков в районе донецкого аэропорта.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что на Донецком направлении возле города Авдеевка по нашим бойцам террористы выпустили более 200 мин из 82-мм и 120-мм минометов.

"Благодаря обустроенным опорным пунктам и навыкам военнослужащих, ни один из них не пострадал в результате этих атак", — отметил полковник.

По его словам, обстрелы противника из разного оружия также были зафиксированы в районе Песок, Опытного и Луганского. "Вблизи Опытного снайпер врага пытался попасть в наших бойцов, неспокойно было у села Троицкое", — добавил полковник.

На Мариупольском направлении преступники нарушали режим прекращения огня, открывая огонь исключительно из стрелкового оружия, пять провокаций было зафиксировано возле Марьинки, а еще по одной — у Широкино и Водяного.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения", — подчеркнул спикер Администрации президента по вопросам АТО.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Карта: mediarnbo.org