Украина попросила ЕС и США усилить давление на Россию для освобождения Савченко

Украина обратилась с письмом к странам ЕС и США с просьбой усилить давление на Россию для освобождения арестованной летчицы и нардепа Надежды Савченко.

Об этом президент Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

Глава украинского государства также призвал европейский лидеров, собравшихся 7 марта в Брюсселе (столица Бельгии), к таким же действиям в отношении РФ.

"Лидеры стран ЕС сегодня собрались на экстренный саммит", — добавило агентство УНИАН.

Напомним, 3 марта в России судья Донецкого горсуда не предоставил Надежде Савченко последнее слово, перенеся заседания на 9 марта, после чего нардеп объявила "сухую" голодовку и отказалась от оказания ей медицинской помощи российскими врачами.