Яресько может стать премьер-министром до конца недели — экс-посол США

Уже на текущей неделе министр финансов Украины Наталья Яресько может занять пост премьер-министра.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в Twitter, передает УНИАН.

"Из Киева поступает все больше сообщений, что министр финансов Яресько будет назначена новым премьер-министром, возможно, уже на этой неделе", — написал Пайфер.

Отмечается, что ранее министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, который подал заявление об отставке из-за политического давления на его министерство и на него лично, отметил, что украинское правительство должна возглавить Яресько, поскольку она не имеет никаких связей с украинскими олигархами и влиятельными политиками.

Кроме того, недавно в СМИ появилась информация, что Яресько дала предварительное согласие занять пост премьера, но требует, чтобы новое технократическое правительство было сформировано без партийных квот и политического давления.

Напомним, ранее сообщалось, что у Порошенко просчитывают варианты, кто может возглавить Кабмин после Яценюка.