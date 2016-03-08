С первого раза не дошло: у Лаврова не поверили в подлинность заявления Керри

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала давлением на суд призыв США освободить незаконно удерживаемую в России по сфабрикованному делу украинскую летчицу Надежду Савченко.

Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook, сообщает УНИАН.

"Завтра должно состояться судебное заседание по делу Н.Савченко. Накануне на сайте Госдепа было опубликовано заявление Госсекретаря США Дж.Керри, в котором говорится о глубокой озабоченности судьбой Н.Савченко в связи, в частности, с её голодовкой, "предполагаемыми" "принудительными психиатрическими экспертизами", одиночным заключением, а ее продолжающийся арест якобы свидетельствует о неуважении России к международным стандартам и нарушении ею Минских договоренностей. В заключение России адресуется призыв немедленно освободить Н.Савченко и вернуть ее в Украину", — отметила Захарова.

По ее мнению, все это "вызывает большие сомнения в подлинности авторства", поскольку, как написала Захарова, не может Керри: "не знать, что в Минских договоренностях ни слова не говорится о Н.Савченко, и ни под один описанный там случай ее дело не подпадает" и "не понимать, что публикация призывов к освобождению подсудимого за сутки до суда является прямым давлением на суд с целью повлиять на его решение".

Напомним, ранее сррбщалось, что вице-президент США Джо Байден заявил, что Россия должна "сделать правильный выбор" и освободить украинскую летчицу Надежду Савченко, которая с 4 марта голодает в российском СИЗО.

Фото: funnymir.net.