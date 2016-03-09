Сегодня Порошенко отправится с официальным визитом в Турцию

Сегодня и завтра, 9-10 марта, состоится официальный визит президента Петра Порошенко в Турецкую Республику.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

У Порошенко запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Ахметом Давутоглу и председателем Великого национального собрания Турции Исмаилом Кахраманом.

В рамках визита состоится пятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Планируется также проведение встреч с представителями деловых кругов Турции.

Напомним, Порошенко встречался с Эрдоганом 30 ноября на Конференции ООН по вопросам изменения климата. У них состоялся откровенный и доверительный разговор, который длился более часа. Тогда и обсуждался вопрос подготовки визита главы украинского государства в Турцию.

фото: president.gov.ua