Бальцерович объяснил, почему не станет украинским премьером

Бывший польский премьер-реформатор Лешек Бальцерович не считает возможным быть премьером в Украине, но хотел бы помочь с реформами.

Об этом он сказал в интервью телеканалу TVN24, сообщает "Украинская правда".

"Это (премьер — Ред.) должен быть кто-то, кто говорит на украинском, с кем себя отождествляют люди", — сказал Бальцерович.

В то же время он добавил, что "если можно сыграть иную роль и повлиять на ход реформ в стране, я буду готов рассмотреть это при условии, если будет шанс успеха реформ".

На вопрос, имели ли, все-таки, место переговоры с Киевом, Бальцерович сказал: "Могу только сказать: no comment".

Польский политик считает, что в Украине проблемы не экономические, а политические, так как парламент "блокирует большинство правительственных законов".

фото: tvn24.pl