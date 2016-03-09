Политолог оценил шансы Яресько возглавить Кабмин

Шансы министра финансов Украины Натальи Яресько возглавить технократическое правительство на прошлой неделе были весьма высоки. Однако из-за не преодоленных разногласий по конкретным кандидатурам в потенциальный кабмин Яресько сейчас вероятность быстрого формирования технократического кабинета с ней во главе выглядит маловероятной.

Таким образом политолог, директор Института "Диалог" Андрей Миселюк прокомментировал высказывание экс-посла США в Украине Стивена Пайфера о возможном назначении Яресько премьером уже на этой неделе.

"Ситуация с возможным премьерством Яресько развивается очень динамично. И если ее кандидатура в качестве технократического премьера предварительно была согласована на прошлой неделе президентом Порошенко, то требования Яресько по отставке Демчишина и пожелания по другим кандидатурам быстро завели переговоры в тупик. Как говорится, дьявол прятался в мелочах — фамилиях членов будущего кабмина Яресько", — отметил политолог.