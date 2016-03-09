Боевикам дали по зубам на Луганщине: враг отступил за Северский Донец, карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе противник пытался захватить наш наблюдательный пункт на Луганщине, но вынужден был отступить после непродолжительного боя.

Об этом сообщил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Так на Луганском направлении, между Трехизбенкой и Красным Лиманом, произошло боестолкновение между силами АТО и оккупантами. Противник пытался захватить наш наблюдательный пункт. После получасовой перестрелки враг отступил на юг — за Северский Донец.

На Донецком направлении

По-прежнему сложная обстановка сохраняется на Светлодарской дуге, по периметру оккупированной Горловки и на участке фронта Авдеевка — Опытное — Пески. В частности, на этих рубежах обороны враг 10 раз применил минометы, а также бронетехнику. Враг активизируется во второй половине дня, и значительно увеличивает интенсивность ведения огня после захода солнца. Спокойных участков на линии соприкосновения практически нет. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении было зафиксировано 37 обстрелов со стороны НВФ.

На Мариупольском направлении

Противник нарушил режим тишины в Марьинке, Старогнатовке и Широкино. При этом враг дважды применил минометы, а также вел снайперский огонь. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 5 вражеских обстрелов наших позиций.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 8 – получили ранения.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что ситуация на Донбассе остается напряженной: террористы 43 раза накрывали огнем наши позиции.