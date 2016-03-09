Нардеп депутат требует открыть уголовные дела против лиц, причастных к расправе над Савченко

Государство должно активно защищать своих граждан и возбудить уголовные дела против лиц, которые похитили Надежду Савченко и устроили над ней судилище.

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский.

"Действия, которые сегодня применяются российскими властями в отношении Надежды Савченко, носят явный уголовно-правовой характер. В частности, это ст.146 УК Украины —"Незаконное лишение свободы или похищение человека", — отметил он.

Нардеп отметил, что Савченко фактически похитили, и сегодня российские суды и прокуроры осуществляют незаконные действия и нарушают ее право на свободу.

"Поэтому я уже сегодня обратился в прокуратуру с требованием открыть уголовное производство по этому факту и составить список для привлечения к ответственности лиц, принимающих участие в этом позорном судилище нашего гражданина Надежды Савченко", — добавил представитель "Народного фронта".

"Согласно законодательству Украины, наказание за преступление предусматривает заключение на срок от 5 до 10 лет", — сказал Логвинский.

"Мы будем привлекать всех этих лиц к ответственности, чтобы российские наемники, которые выполняют волю своего шефа, осознавали, что их действия не останутся безнаказанными, и рано или поздно мировое сообщество привлечет их к ответственности за преступную деятельность", — резюмировал народный депутат.