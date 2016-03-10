"Женева плюс": Украина и Турция решили объединить усилия для деоккупации Крыма

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина и Турция решили объединить усилия в рамках новых международных форматов, в частности, "Женева плюс", с целью деоккупации Крыма.

Об этом украинский политик сообщил во время совместной пресс-конференции с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что политики детально обсудили ситуацию на территории захваченного Россией полуострова.

"…в результате временной оккупации Крым был милитаризован и фактически превращен в военную базу. Мы с господином президентом (Эрдоганом — ред.) высказались за совместные шаги, которые будут направлены на деоккупацию Крыму", — отметил Порошенко.

По его словам, для этого они планируют "объединить усилия в рамках международных организаций, а также на основе новых международных форматов, включая формат "Женева плюс" с участием гарантов Будапештского меморандума, Турции и Украины".

Напомним, ранее, находясь в Турции с официальным визитом, Петр Порошенко призвал Большое национальное собрание страны признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом.

Фото: twitter.com/poroshenko