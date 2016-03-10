Гройсман рассказал, когда Рада рассмотрит увольнение Шокина

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что парламент на следующей пленарной неделе должен рассмотреть вопрос относительно увольнения генпрокурора Виктора Шокина.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам во время12-й международной конференции Dragon Capital, пишет УНИАН.

В то же время политик уточнил, что соответствующее представление было направлено в комитет, тот сделает вывод.

"В понедельник (14 марта — ред.) на согласительном совете они его вносят и, конечно, будет (рассмотрение в сессионном зале — ред.)", — отметил Гройсман.

Напомним, ранее СМИ писали, что после увольнения Виктора Шокина должность генпрокурора может занять исполняющий его обязанности Юрий Севрук или лидер парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко.