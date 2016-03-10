Главари ДНР "стимулируют" русских оккупантов отжатыми у жителей Донецка квартирами — разведка

Главари ДНР отдают отжатое у украинцев жилье российским офицерам и наемникам, воюющим на стороне местных сепаратистов.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

С целью поощрения граждан РФ к участию в боевых действиях, а также последующей их ассимиляции и легализации на временно оккупированных территориях Донбасса, незаконные власти "ДНР" перераспределяют конфискованное жилье украинских граждан в пользу российских военнослужащих и наемников.

В отдельных районах Донецка начата выдача ордеров на "национализированные" квартиры кадровым офицерам 1 и 2 АК и гражданам России из состава незаконных вооруженных формирований в соотношении 80 к 20% соответственно. Конфискации подлежит жилье дончан, к уехавших с оккупированных территорий в мирную Украину, говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2015-го военное руководство ДНР потребовало от руководителей предприятий всех форм собственности в районах, подконтрольных ДНР, передать данные о состоянии их автопарков, якобы для создания общего реестра "мобилизационного ресурса транспорта".