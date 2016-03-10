Дестабилизация Кабмина на пороге мирового экономического кризиса недопустима — нардеп

10 марта 2016, 14:25

Нужно прекратить борьбу за отставку правительства и портфели в новом кабинете, говорит Андрей Иванчук.

Андрей Иванчук

Отставка Кабмина, формирование нового правительства и досрочные выборы недопустимы в условиях, когда специалисты ожидают нового кризиса мировой экономики, считает председатель комитета Верховной Рады по экономической политике Андрей Иванчук.

Так он прокомментировал прогнозы представителей Международного валютного фонда и ведущих инвестиционных банкиров о приближении тяжелых времен для экономики мира в целом, и Украины в частности.

"Реакция здоровых ответственных политиков и бизнесменов на такие прогнозы может быть только одна: прекратить борьбу за отставку правительства, портфели в новом кабинете и досрочные выборы. Наложение этих политических процессов на обвал мировых рынков будет означать такие риски для всей Украины, которые не стоят личных достижений", — сказал Иванчук.

"Дестабилизация правительства теперь стала не просто вредной — она недопустима. Вместо того, чтобы дать правительству работать и внедрять меры, направленные на поддержку рынков, стабилизацию гривны, обеспечение выплат по кредитам, отечественные политики в последнее время упражнялись в пиаре и взаимных обвинениях", — подчеркнул он.

По мнению председателя комитета ВР по экономической политике, тревожные прогнозы относительно мировой экономики означают риск сокращения украинского экспорта, а значит и валютных поступлений и доходов госбюджета.

"Ожидания МВФ по дальнейшему спаду в Китае и многих странах Евросоюза для нас означают риск сокращения экспорта, — как в денежных, так и в физических объемах. Соответственно, меньше экспорт — меньше валютных поступлений в украинскую экономику, меньше бюджетных доходов", — объяснил Иванчук.

По его словам, накануне вероятного мирового экономического кризиса Украине крайне важны стабильность национальной валюты, а также продолжение финансирования от зарубежных доноров — под угрозой сейчас в вследствие политического кризиса.

"Украинская пресса в последнее время раздувает панику, что доллар будет по 40 грн. В условиях мировой рецессии, и без помощи МВФ, эти опасения действительно могут стать реальностью. Деньги любят тишину. Следствием политического кризиса, когда политики пытаются установить закулисный контроль над правительством, уже стало затягивание с выдачей очередного транша МВФ. А если сотрудничество с МВФ и дальше будет заложником в политических игрищах, Украина рискует не получить вообще до 10 млрд долл. помощи в этом году. Ведь без положительного решения фонда с Украиной не будут работать и другие международные финансовые институты", — подчеркивает Иванчук.

Как известно, 9 марта были обнародованы тревожные прогнозы авторитетных западных финансистов относительно мировой экономики, и именно экономики Украины. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон отметил, что мировая экономика подошла к той точке, когда новый спад может стать реальностью, и призвал мир немедленно стимулировать спрос, чтобы предотвратить обвал рынков. Такие ожидания Фонда связаны прежде всего с замедлением экономики Китая. В то же время Джейкоб Ротшильд, председателя совета директоров инвестиционного фонда RIT Capital Partners, предупредил о "большой беде" для стран, зависимых от сырьевых рынков — прямо назвав среди таковых Украину.

фото: nfront.org.ua

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Кабмин Иванчук
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