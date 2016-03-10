Адвокат Савченко обвинил Кремль в беспардонной спецоперации: подделали письмо Порошенко

Адвокат депутата Верховной Рады и летчицы Надежды Савченко — Марк Фейгин заявил, что ей было передано поддельное письмо якобы от президента Петра Порошенко.

Об этом адвокат написал в Twitter.

"Вынужден срочно сообщить о следующем. В течение сегодняшнего утра Генконсульство Украины и я стали объектом весьма беспардонной спецоперации. Чтобы дискредитировать Надежду в связи с окончанием ее сухой голодовки, было передано поддельное письмо президента Украины для Нади", — написал Фейгин.

По его словам, "Кремль занят дискредитацией как самой Савченко и ее адвокатов, так и госорганов Украины". "И это вместо того, чтобы решить вопрос об обмене", — отметил адвокат.

Фейгин извинился перед "всеми, кто читал указанное письмо". "Мы являемся объектом оперативной разработки, и мало что этому можно противопоставить", — заявил он.

Я приношу извинения всем, кто читал указанное письмо. Мы являемся объектом оперативной разработки и мало что этому можно противопоставить — Mark Feygin (@mark_feygin) 10 Март 2016

Адвокат добавил, что его Twitter-аккаунт пытаются взломать.

Напомним, сегодня утром Фейгин обнародовал заявление Савченко о прекращении сухой голодовки. Решение перейти на воду и детские смеси Савченко приняла после того, как получила письмо от Порошенко, пообещавшего сделать все возможное, чтобы обменять пленницу.

В обращении к украинцам Савченко написала, что прекращает сухую голодовку ради всех, кто волнуется за нее.

Кроме того, Фейгин написал в Twitter о том, что в письме Порошенко идет речь о посте в правительстве для Савченко. "Это пост министра в силовом блоке. Уверен, это поможет освобождению", — отметил адвокат.

Президент Украины Петр Порошенко никаких писем украинской летчице и народному депутату Надежде Савченко не писал, об этом в комментарии УНИАН по телефону заявил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По его словам, Порошенко передавал устные слова поддержки удерживаемой в СИЗО в РФ Савченко.

"Президент передавал слова поддержки Савченко через ее сестру Веру и мать. Никаких писем он не направлял", — сказал Цеголко.