В штабе АТО рассказали, как на Донбассе наемники Кремля нарушают мирные соглашения

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 47 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центр штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что кремлевские наемники пренебрегают Минскими соглашениями, все чаще используют запрещенное оружие (танки и минометы).

"Самой горячей на Донецком направлении остается Авдеевка. В течение суток террористы осуществили шесть минометных обстрелов позиций бойцов, в 19:30 трижды открывал огонь танк", — отметили военнослужащие.

Кроме того, по опорным пунктам вблизи Зайцево стреляли вражеские снайперы, также злоумышленники использовали гранатометы и пулеметы крупного калибра.

"На окраинах Донецка — в Песках и Опытном — боевики из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам сил АТО", — добавили силовики.

Между тем на Мариупольском направлении укрепления военных возле Широкино преступники обстреляли из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов, а позиции вблизи Гнутово — из минометов калибром 82 мм.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України