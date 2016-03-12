Под Горловкой боевики сколачивают объединенную бригаду ДНР-ЛНР, управлять будут россияне

В районе захваченного города Енакиево (находится под Горловкой) Донецкой области боевики создают "объединенную бригаду ДНР-ЛНР".

Об этом народный депутат, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что руководить группировкой будут российские офицеры, "служащие" в составе бандформирований "Луганской народной республики".

"Общее количество боевиков, которых планируют набрать в бригаду, составит порядка 2 тыс. 500 человек. Подбор координирует террорист с позывным "Саныч", — отметил народный избранник.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.