У Порошенко рассказали о боях на Донбассе: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе террористы нарушали "режим тишины", между ними и силовиками произошло два боя.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что боестолкновения случились под городом Авдеевка Донецкой области и возле Троицкого Луганской.

"Эпицентром боевых действий остается первый населенный пункт и его окрестности", — отметил военнослужащий.

По его словам, там противник семь раз применил минометы, а также бронетехнику — БМП-2 и танк. "Силы АТО успешно отразили нападение вражеской ДРГ (диверсионно-разведывательной группы — ред.) в составе около 10 боевиков", — добавил полковник.

Кроме того, еще одно боестолкновение произошло на Светлодарской дуге, вблизи Троицкого, где украинские войска также заставили отступить диверсантов.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении зафиксирован 31 вражеский обстрел, а на Мариупольском — 14. "…В результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", — подчеркнул Лысенко.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Карта: mediarnbo.org