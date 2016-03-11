Вернуть Крым за три дня: Ислямов дал рецепт возвращения полуострова Украине

Один из организаторов блокады Крыма, крымскотатарский активист Ленур Ислямов заявил, что вернуть Крым Украине можно за три дня.

По его мнению, для этого следует предпринять четыре шага, рассказал он в интервью "Аптострофу".

"Во-первых, нужно отключить Россию от SWIFT. Во-вторых, необходимо ввести эмбарго на российскую нефть и российский газ. В-третьих, закрыть доступ Сбербанку, ВТБ-банку и другим госбанкам РФ к западным счетам и западному кредитованию", — заявил Ислямов.

Он также считает, что нужно арестовать активы всех лиц, причастных к присоединению Крыма к России. По его мнению, после этого россияне сами "вернут нам Крым".

Ислямов отмечает, что Киев должен вернуть Крым мирным путем. Однако если власти Украины не смогут этого сделать, "никто не отменял" план "Б", под которым активист понимает "возвращение полуострова военным путем".

Напомним, ранее Ислямов заявил о формировании батальона для входа в оккупированный Крым.