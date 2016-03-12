Киеву "нарисовали" очередной дедлайн: Запад требует от Порошенко провести выборы в ОРДЛО уже летом

12 марта 2016, 08:28

По данным источников издания, работа над избирательным законодательством для ОРДЛО ведется.

Запад "нарисовал" Киеву очередной дедлайн: закон о выборах для ОРДЛО нужно принять в ближайшие недели, а сами выборы провести не позднее начала лета.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Сергей Рахманин, ссылаясь на источники.

"По данным наших источников, работа над избирательным законодательством для ОРДЛО ведется. И (как следовало ожидать) ведется она за рамками "минского процесса" и особо не афишируется. Ответственным за подготовку документа президент назначил своего представителя в парламенте Руслана Князевича", — говорится в статье.

Разрабатывается новый закон, по информации издания, в контакте с представителями Германии и Франции.

"Разработчики встречались, как минимум, дважды — в Берлине и Киеве. Насколько можно судить, Киев убежден, что Москва не посвящена в его планы, однако, по нашим данным, Берлин и Париж (не ставя об этом в известность украинскую сторону) не просто делятся с Кремлем всей необходимой информацией, но и консультируются с представителями России по поводу отдельных положений будущего закона. Интересы Украины наших западных партнеров заботят куда меньше, чем сам факт проведения выборов, позволяющих "закрыть" проблему", —пишет Рахманин.

По его информации, работа над проектом еще не завершена, однако, должна закончиться в ближайшее время.

"Источник, близкий к Президенту Украины, сообщил изданию, что украинской власти был выставлен очередной дедлайн. Существовавшую ранее договоренность о том, что закон о выборах в ОРДЛО будет принят в декабре, а выборы состоятся в марте, Киев сорвал.

Новые сроки, которые Запад выставил Порошенко — избирательный закон не позднее марта, сами выборы — не позднее июня. В противном случае Киеву угрожают снятием санкций ЕС в отношении России. Либо в июне, либо в декабре. Это должно стать наказанием Киеву за невыполнение минских договоренностей. То, что Москва их также не выполняет, европейских лидеров не слишком заботит. Ибо с формальной точки зрения, первоочередным нарушителем является как раз Украина", — говорится в статье.

"Президент рассчитывал, что главное — выиграть время, а там он что-нибудь придумает. Но не придумал. Лица, имеющие доступ к главе государства, берутся судить о том, что четкого плана "Б" в отношении Донбасса у него нет. Да и план "А" был ему навязан", — пишет Рахманин.

И то, что Киев не слишком стремился выполнять минские соглашения, ни Берлин, ни Вашингтон не интересует. И там, и там выборы на носу, да Сирия, да беженцы. Поскорее оставить Украину наедине с ее проблемами, сохранив при этом лицо — вот что их интересует сегодня. И поэтому глава немецкого МИД не стесняется рассказывать нам, где и когда мы должны проводить выборы, а американский президент с изрядной долей прагматичного политического цинизма в интервью журналу The Atlantic поясняет, почему "не в интересах США вмешиваться, даже если Россия развяжет еще одну войну против страны, которая не является членом НАТО… Страны-клиента, которая пыталась выскользнуть…" Все стали вслух называть вещи своими именами. Кроме нашего президента… 

Шантажируя Украину отменой санкций в отношении России, Берлин и Брюссель исходят из реалий. Кризис в Евросоюзе, определенная деградация европейских элит и активная информационная работа Москвы постепенно ускоряют в самых разных государствах приход к власти политических сил, которые либо являются откровенными друзьями Кремля, либо, как минимум, не являются друзьями Киева.

Оставшиеся друзья могли бы попробовать "пободаться" за нас, если бы государство давало для этого повод. Заморское недовольство нашими коалиционно-правительственными склоками — верхушка айсберга. Глыбы ледяного недоверия к государству, в котором повышение тарифов оказывается единственной "реформой", а борьба с коррупцией подменяется созданием антикоррупционных органов, говорится в статье.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что главы МИД во время встречи будут пытаться "достичь какого-то прогресса, особенно в вопросе ситуации с безопасностью, и обсудить новое избирательное право для восточной Украины, для Донбасса, что является основным условием для проведения выборов, которые должны состояться в первой половине этого года".

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей в 2016 году.

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Донбасс ДНР Украина ЛНР выборы Порошенко Запад
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