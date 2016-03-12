В Тернополе полицейские присягнули на верность народу Украины: опубликованы фото и видео

В субботу, 12 марта, в городе Тернополь приняли присягу на верность украинскому народу 209 новых патрульных полицейских.

Об этом сообщили в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

В ведомстве уточнили, что теперь населенный пункт будут охранять 17 экипажей силовиков.

"Быть честными и настоящими полицейскими, которые смогут изменить страну", — призвала их принимающая участие в мероприятии глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

По данным правоохранителей, 24 из 209 новых патрульных принимали участие в проходящей на востоке украинского государства антитеррористической операции.

Напомним, 5 марта патрульные полицейские приняли присягу в Полтаве, мероприятие проходило на площади перед облгосадминистрацией. Узнать больше о нем, а также посмотреть фото можно здесь.

Фото: npu.gov.ua, видео: МВС УКРАЇНИ