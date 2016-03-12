Бывшая пленница назвала "зарплату" боевиков Донбасса

Побывавшая в плену боевиков ЛНР журналистка Мария Варфоломеева заявила, что рядовые террористы получают "зарплату" в размере 15 тыс. рублей.

Об этом она сообщила "5 каналу".

В то же время экс-заложница наемников уточнила, что террористам, которые имеют высшие воинские звания, платят больше.

"Я слышала о таких цифрах: офицеры зарабатывают примерно 70 тыс. рублей, а рядовые — 15 тыс.", — отметила Варфоломеева.

Напомним, ранее советник главы МВД Арсена Авакова Зорян Шкиряк заявил, что на захваченной части Донбасса находятся 36 тыс. боевиков, из которых 8 тыс. являются военными России.