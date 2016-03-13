Названо самое "горячее" направление в зоне АТО на Донбассе

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 71 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центр штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что 62 из атак (рекордное количество за последние недели) произошли на Донецком направлении, восемь — на Мариупольском и одна — на Луганском.

"По всей линии разграничения зафиксированы 19 минометных обстрелов", — отметили военнослужащие.

По их данным, напряженной остается обстановка под городом Авдеевка, где боевики, кроме минометов и гранатометов, открывали огонь из танка и пушек калибром 122 мм.

"Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия враг интенсивно стрелял по опорным пунктам неподалеку Зайцево и Майорска. Трижды укрепления близ Луганского террористы обстреляли из БМП", — добавили силовики.

Кроме того, наемники из 122-мм артиллерийских систем обстреляли позиции под Красногоровкой, выпустив при этом 18 снарядов, а Новоселовку, Новгородское и Троицкое злоумышленники атаковали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"С наступлением темноты преступники из минометов, АГС и пулеметов вели огонь по украинским защитникам в Песках и Опытном", — подчеркнули в ведомстве.

На Мариупольском направлении враг стрелял по укреплениям под Гнутово из миномета, а из гранатометов и пулеметов близ — Марьинки и Водяного. "Из пулеметов он атаковал опорный пункт недалеко от Новозвановки на Луганщине", — сообщили в штабе.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України