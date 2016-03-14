В МИДе предупредили: Россия провоцирует гуманитарную катастрофу на Донбассе

14 марта 2016, 05:20

Российская Федерация и боевики цинично нарушают достигнутые в Минске договоренности.

В МИД обеспокоены провоцированием РФ ситуации на Донбассе

В Украине глубоко обеспокоены продолжающимся обострением ситуации безопасности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вызванным увеличением количества вооруженных провокаций против подразделений Вооруженных Сил Украины со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований (НВФ) при поддержке Российской Федерации.

Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В документе отмечается, что начиная с 5 марта этого года, Россия и поддерживаемые ею боевики значительно активизировали обстрелы в районе Авдеевки, основной целью которых является расширение подконтрольной территории и продвижение вглубь так называемой "серой зоны".

С этой же целью, говорится далее, российским командованием так называемого "1 Армейского корпуса" сформирована группировка сил и средств в составе тактической группы общей численностью до 800 боевиков, усиленная тяжелым вооружением, в том числе танками до 10 единиц, боевыми бронированными машинами до 30 единиц артиллерийскими пушками (калибра 122-мм и 152-мм типа "Мста-С", "Гиацинт-С", "Гвоздика", "Нона-С") до 13 единиц, минометами калибра 120 и 82 мм до 20 единиц, а также 122-мм РСЗО "Град" — до 4 единиц.

Как отмечают в МИД, имеющиеся данные подтверждают, что Российская Федерация и боевики цинично нарушают достигнутые в Минске в течение 2015 года договоренности об отводе тяжелых вооружений калибром 100 мм и выше, а также танков, артиллерийских орудий калибром до 100 мм и минометов калибром до 120 мм (включительно).

Одновременно, для осуществления разведки путей подхода к промышленной зоне, состояния фортификационного оборудования позиций подразделений ВС Украины активизирована разведка с применением диверсионно-разведывательных групп и БПЛА, усиленно визуальное наблюдение за счет наблюдательных постов и снайперских пар. Противник пополняет в своих передовых подразделениях запасы боеприпасов и материально-технических средств.

За последние сутки со стороны НВФ зафиксирован 71 случай нарушения режима прекращения огня по позициям ВС Украины, в том числе 26 обстрелов из запрещенного вооружения.

Так, среднесуточная интенсивность обстрелов вокруг населенного пункта Авдеевка и прилегающих к ней районов остается на высоком уровне и составляет около 30 обстрелов. При этом, боевики активно применяют танки, артиллерию и минометы.

Обстрелы позиций ВС и вооруженные провокации в районе Авдеевки приводят не только к потерям среди украинских военнослужащих и гражданского населения, но и уничтожению критических объектов промышленности и жизнеобеспечения, что может привести к гуманитарной катастрофе в регионе.

В МИД подчеркивают, что Россия должна осознавать, что в случае разрушения Донецкой фильтровальной станции, восстановление которой ее представители согласовали в рамках Рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы, в регионе может вспыхнуть эпидемия дизентерии и гепатита.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что также продолжается целенаправленное блокирование боевиками при поддержке РФ работы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отказ российской стороны предоставить гарантии безопасности для первого заместителя руководителя СММ ОБСЕ Александра Хуга, который пытался посетить Авдеевку в строгом соответствии с Мандатом Миссии, поддержанном в том числе Российской Федерацией, — наглядное подтверждение этого.

В то же время, украинская сторона сразу предоставила необходимые гарантии безопасности наблюдателям СММ, и готова всесторонне содействовать эффективному осуществлению ею своих функций.

"Очевидно, что беспристрастный и объективный мониторинг и верификация Миссией режима прекращения огня, других аспектов Минских договоренностей и дальнейшее информирование международного сообщества о реальном положении дел с их имплементацией абсолютно невыгодны Москве. Именно этим объясняется также отсутствие до сих пор полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всем временно неподконтрольным Украине участкам украинско-российской государственной границы в Донецкой и частично Луганской областях", — отмечается в заявлении МИД Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что власти России перебросили в район захваченного города Ясиноватая Донецкой области военную технику с новыми пособниками террористов для ротации банд, понесших потери под Авдеевкой.

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